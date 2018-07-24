Филиал госпиталя Университета Страсбурга создадут совместно с холдингом Мамута

В Международном медицинском кластере (ММК) будет создан филиал Университетского госпиталя Страсбурга. Соответствующее соглашение о сотрудничестве в сфере медицины и образования был подписано 19 июля между главой инвестиционного холдинга A&NN Investments Александром Мамутом, генеральным директором госпиталя Университета Страсбурга Mr. Christophe Gautier, первым советником декана медицинского факультета Университета Страсбурга Mr. Gilbert Vicente и генеральным директором Фонда ММК Михаилом Югаем.

Предполагается, что на территории медкластера в ИЦ «Сколково» будет создан мощный лечебный и научно-образовательный комплекс на базе российского филиала Университетского госпиталя Страсбурга. До 2022 года будет построен многопрофильный Центр Французской медицины площадью 15 тысяч квадратных метров под медицинским управлением Университетского госпиталя Страсбурга. Основные направления деятельности центра: онкология, кардиология, травматология и ортопедия, урология, гинекология, офтальмология и другие.

«Задача нашего кластера — привнести в Россию лучшие международные медицинские практики, дать импульс качественному развитию российской медицины. Партнерство с Университетом Страсбурга, который известен своей мощной научно-образовательной базой, позволит нам повысить качество подготовки российских врачей, даст доступ к передовым французским инновациям, возможность обмениваться профессиональным опытом и осуществлять трансфер технологий, — отметил генеральный директор Фонда Международного медицинского кластера Михаил Югай. — В результате развитие медкластера и привлечение на нашу территорию медицинских организаций такого уровня сможет стать инструментом для повышения эффективности медицины в целом и качества жизни населения страны».

Ключевым инвестором проекта выступит инвестиционный холдинг A&NN, который в партнерстве с правительством Москвы создаст необходимую инфраструктуру, а также обеспечит Центр современным оборудованием и обеспечит операционную деятельность на период запуска проекта.

По словам Надежды Ермаковой, директора А&NN Investments Limited, идея создать в Москве медицинский центр мирового уровня появилась еще в 2013 году. «Выбор медицинского партнера не случаен: согласно ВОЗ Франция занимает первое место в мире по уровню развития медицины. Сотрудничество с Университетским госпиталем Страсбурга позволит создать в Москве место, где жители смогут получить качественную медицинскую помощь по лучшим мировым стандартам», — подчеркнула она.

На церемонии подписания стороны также обсудили дальнейшее развитие Центра и создание первого частного Медицинского университета под брендом Университета Страсбурга. Российским партнером в области образования выступит Сеченовский Университет.

«Нам очень приятно, что появляется возможность привести французские модели образования, лечения и научных исследований в Россию, — заявил Жильбер Массар, ведущий торакальный хирург Европы, профессор Страсбургского университета, куратор проекта со стороны Страсбургского университета. — Мы сможем использовать наши протоколы лечения, технологии, препараты, оборудование, проводить инновационные клинические исследования, которые уже делаем во Франции, поделиться своим опытом и экспертизой с российскими врачами. Российские пациенты получат возможность воспользоваться услугами госпиталя Страсбурга в Международном медицинском кластере в Москве».

Основными направлениями деятельности Университета станут: программы непрерывного образования врачей, курсы, семинары, программы стажировок для молодых специалистов, программы дистанционного обучения с применением цифровых технологий визуализации. Реализация проекта Университета ожидается второй очередью, но не позднее 2023 - 2024 года.

Университет Страсбурга является старейшим академическим университетом Франции. Основан в 1538 году. Занимает 4-е место в рейтинге академических университетов во Франции и 101-е место в мире. К университету имеет отношение 18 Нобелевских лауреатов. В нем проходит обучение более 46 600 студентов. Университет Страсбурга имеет в своей структуре Медицинский факультет, в котором проходят обучение 5 130 студентов, и многопрофильный Университетский госпиталь на 2 500 койко-мест в котором работают 12 200 медицинских специалистов.

Международный медицинский кластер на территории ИЦ «Сколково» — уникальный проект в сфере здравоохранения, реализация которого позволит значительно повысить качество и эффективность оказания медицинских услуг в России. Результатом последовательной реализации ММК станет появление на его территории ведущих медицинских учреждений из стран ОЭСР, благодаря которым ежегодно до 300 тысяч пациентов получат квалифицированную медицинскую помощь с применением последних достижений в медицине.