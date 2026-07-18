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04:55, 18 июля 2026Бывший СССР

Лимиты на выдачу тел военных ВСУ ввели в украинском регионе

РИА Новости: В моргах Черниговской области ввели лимиты на выдачу тел военных ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Суточные лимиты на выдачу тел бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) организовали в моргах Чернигова и Черниговской области. Об этом РИА Новости заявили в российских силовых структурах.

Уточняется, что в моргах украинского города и региона находятся сотни тел военнослужащих.

«Работники медицинских учреждений сообщают о лимитах ежедневных захоронений: в сутки родным положено отдавать останки не более пяти военнослужащих ВСУ», — сообщил представитель силовых структур. Данное решение принято на фоне угрозы роста упаднических настроений, пояснил собеседник агентства.

Ранее несколько десятков тел солдат ВСУ пропало из морга военного госпиталя в Сумах. Это произошло после того, как морг посетило командование 14-го армейского корпуса ВСУ. Несколько десятков украинских военных прибыли в морг и вывезли практически все тела. По предварительным данным, их могут захоронить на кладбище хирургических отходов.

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