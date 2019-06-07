Александр Мамут назвал очевидными успехи Москвы в развитии городской среды

Москва добилась очевидных успехов в области улучшения городской среды, заявил российский бизнесмен Александр Мамут в ходе сессии, состоявшейся в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Достижения Москвы в области улучшения среды очевидны. И кому-то кажется, что город перекопали или можно это сделать как-то по-другому. Нам, людям глубоко вовлеченным в то, что происходит в Москве, кажется по-другому», — отметил бизнесмен. «Кажется, что то, что происходит в Москве — это глубокое понимание связи между созданием среды для города будущего, для города постиндустриальной эпохи», — подчеркнул он.

Александр Мамут также напомнил, что в 1970-е и 80-е годы в Москве сносили дома, построенные ранее, в 60-е годы, когда около заводов были спальные микрорайоны.

«Сейчас их уже не существует, сейчас существуют кварталы, и сейчас существует очень высокая мобильность. И Москва в этом смысле добилась успехов, которые материализованы, которые видны в цифрах московского валового городского продукта, подушевого дохода», — отметил он.