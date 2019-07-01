Минстрой посчитал рост цен на новостройки опережающим события

С 1 июля 2019 года российские застройщики не имеют права привлекать деньги граждан напрямую. Предполагается, что переплату по банковским кредитам они заложат в цену квадратного метра. В Минстрое считают, что у девелоперов пока нет поводов для повышения цен на новостройки, передает ТАСС.

«Основная масса застройщиков, по большому счету, еще не получила проектное финансирование, и повышать цену, закладывая те проценты, которые они еще не платили, — это опережать события», — указал министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев. Одновременно он напомнил о существовании тенденции роста цен, связанной с ожиданиями рынка предстоящих негативных изменений. «Например, вспомним изменение НДС: как только появилась информация по его индексации, цены на некоторые товары начали расти, причем не в пропорции увеличения налога, а гораздо больше», — уточнил министр.

В то же время, по словам экспертов, цены на квартиры, особенно в массовом сегменте, растут. «За последний год в России мы наблюдаем плавное повышение цен на первичную недвижимость, в среднем — на 7-10 процентов», — сказала директор инвестиционного департамента «Интеко» Людмила Корнева. Она уточнила, что динамика связана, в том числе, с грядущим переходом на эскроу-счета: рынок среагировал на это заблаговременно.

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Изменение системы финансирования жилищного строительства, которое предполагает полный отказ от прямого привлечения средств дольщиков, является частью федерального проекта «Ипотека» нацпроекта «Жилье и городская среда». С 1 июля 2019-го большинство застройщиков лишатся возможности финансировать строительство средствами, которые получили от купивших квартиры дольщиков — до тех пор, пока дом не будет достроен, эти деньги будут лежать на эскроу-счете.

Нацпроекты России — это масштабные программы по развитию страны в 12 сферах, где присутствуют наиболее актуальные проблемы общества. Они касаются проблем демографии, культуры, здравоохранения, образования, обеспеченности жильем, экологии. Они должны быть реализованы до 2024 года.

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