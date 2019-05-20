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В России подорожало жилье

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За год цены на квартиры в новостройках городов России с населением от 100 тысяч человек выросли, в среднем, на девять процентов — до уровня в 55,5 тысячи рублей. Об этом говорится в материалах аналитиков ЦИАН (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Заметнее всего рост оказался в Пскове, Саратове и Ульяновске — метр первичной недвижимости в этих городах подорожал на 21-22 процента. Существенное повышение отмечено также в Казани, Уфе и Красноярске — на 20, 17 и 16 процентов соответственно.

«Главная причина роста цен — повышение активности покупателей, — отмечают в ЦИАН. — Увеличение ипотечных ставок (на 0,8 процентных пунктов за год) и грядущие законодательные изменения, [вводящие новые правила работы застройщиков],подстегивают покупателей быстрее принимать решение о сделке».

Аналитики компании подчеркивают, что во всех попавших в выборку городах активнее всего раскупались квартиры стоимостью менее 1,5 миллиона рублей. За год объем предложения таких квартир сократился в среднем по стране на пять процентов. В Иркутске, Великом Новгороде, Симферополе, Пскове, Батайске и Саратове предложение в этом бюджете сократилось более чем на 17 процентов.

Ранее заместитель министра строительства и коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин заявил о том, что переход застройщиков на новые правила работы способен привести к росту цен на новостройки в пределах пяти-семи процентов. «Не будет никаких 15-20 процентов [роста цен], если у вас качественные проекты (...) В цикле строительства полтора-два года удорожание не будет больше пяти-семи процентов», — подчеркнул замминистра.

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