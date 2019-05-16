Обозначен предел роста цен на жилье в России

Стоимость жилья в российских новостройках после перехода застройщиков на проектное финансирование вырастет не более чем на пять-семь процентов. Об этом со ссылкой на замминистра строительства и коммунального хозяйства РФ Никиту Стасишина сообщает ТАСС.

«Не будет никаких 15-20 процентов [роста цен после перехода на новые правила работы], если у вас качественные проекты, которые продаются на этапе стройки как минимум процентов на 70. В цикле строительства полтора-два года удорожание не будет больше пяти-семи процентов», — подчеркнул Стасишин.

По словам замминистра, по старым правилам, без перехода на проектное финансирование, будет достраиваться порядка половины строящихся в мае 2019-го объектов.« [Эти жилые комплексы будут строиться] с привлечением средств граждан, но с жестким контролем со стороны региональных властей и жестким сроком реализации проектов — максимум два-три года», — отметил Стасишин.

С 1 июля 2019 года российские застройщики переходят на новые правила финансирования проектов — в целях защиты прав дольщиков запрещается тратить их средства до завершения стройки. Основным источником финансирования, как предполагается, должны стать банковские кредиты. Работающие с недвижимостью компании в качестве возможных следствий нововведения называют, в частности, уход с рынка части игроков, а также рост цен на жилье в новостройках.

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