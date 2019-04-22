В Москве подскочили продажи несуществующего жилья

В Москве вырос спрос на жилье в новостройках на низкой стадии строительной готовности. Об этом свидетельствуют материалы исследования аналитиков ЦИАН, поступившего в понедельник, 22 апреля, в редакцию «Ленты.ру».

Впервые с 2017 года доля таких сделок превысила 50 процентов от общего объема продаж на первичном рынке, отмечается в исследовании. Тенденция пришла на смену высокому спросу на готовое жилье и квартиры в ЖК с близким сроком сдачи, который был характерен для 2018 года. Тогда, подчеркивают аналитики ЦИАН, жилье на котловане не пользовалось спросом из-за резонансного банкротства застройщика Urban Group.

Спрос на квартиры в жилых комплексах «старой» Москвы на этапе котлована вырос за год на 17 процентов. Схожая динамика отмечалась и в ЖК на этапе монтажа нижних этажей. Аналитики объясняют такую ситуацию стагнацией доходов и ростом цен на новостройки, которые, по статистике ЦИАН, подорожали за год на десять процентов.

«Несмотря на риск оказаться жертвой долгостроя, [покупатели] стали чаще приобретать квартиры и апартаменты в новостройках на низкой стадии строительства, — говорится в исследовании. — Таким образом покупатели пытаются минимизировать затраты на приобретение жилья и успеть купить квартиру до июльских законодательных изменений».

Ранее аналитики агентства недвижимости «Бон Тон» выступили с прогнозом о том, что из-за перехода застройщиков на новые правила работы на рынке новостроек будет распространяться новая схема продаж. По их мнению, застройщики попробуют комбинировать беспроцентную рассрочку с ипотекой, которую покупатели будут оформлять на завершающем этапе стройки, уже после раскрытия эскроу-счетов.

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