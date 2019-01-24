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Положение трети российских застройщиков сочли критическим

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Порядка 30 процентов российских застройщиков находятся в критическом положении в связи с переходом рынка на новые правила долевого строительства жилья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минстроя России Владимира Якушева.

По словам министра, эти компании находятся в «красной зоне» по своей кредитоспособности и с высокой долей вероятности могут не получить банковского финансирования после перехода на эскроу-счета.

Якушев уточнил, что застройщики «красной зоны» возводят 14,5 миллиона квадратных метров жилья; в их новостройках приобрели квартиры 250 тысяч семей россиян.

Изменения в порядке финансирования жилищного строительства в России вступают в силу с 1 июля 2019 года. С этой даты застройщикам запрещено тратить средства дольщиков на финансирование новых проектов. Вырученные от продажи квартир в строящихся домах средства будут аккумулироваться на эскроу-счетах, застройщики смогут получить к ним доступ только после ввода новостроек в эксплуатацию. В этой ситуации основным вариантом финансирования стройки, как предполагается, станут банковские кредиты.

Одним из неизбежных следствий введения новых правил работы игроки рынка недвижимости называют повышение цен на первичное жилье.

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