России пообещали большой строительный провал

Общий объем потенциально провальных строек в России достигает 7,8 миллиона квадратных метров, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Рейтингового агентства стройкомплекса (РАСК).

По подсчетам аналитиков, в 2018-м российские девелоперы, признанные банкротами, суммарно не ввели в эксплуатацию 3,6 миллиона квадратных метров жилья. По всей стране на разных стадиях банкротства находились 150 застройщиков — почти на два процента больше, чем в 2017-м.

К началу 2019-го под угрозой оказались еще 198 девелоперов — их кредиторы сообщили о намерении начать процедуру банкротства компаний. Эти фирмы, по информации РАСК, строят 7,8 миллиона квадратных метров жилья, или около 136 тысяч квартир.

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Сопредседатель организации «Деловая Россия» Андрей Назаров заявил «Коммерсанту», что по итогам текущего года рынок может недосчитаться до 30 процентов мелких и средних застройщиков. Основная причина перспективных банкротств — переход на проектное финансирование строек, или ужесточение правил работы с дольщиками. С 1 июля 2019 года застройщики не смогут свободно распоряжаться деньгами покупателей квартир — им придется строить за счет собственных средств или кредитных.

Ранее, в январе, глава Минстроя России Владимир Якушев заявил, что порядка 30 процентов российских застройщиков находятся в критическом положении в связи с переходом на новые правила долевого строительства жилья.

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