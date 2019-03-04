Жилье в Подмосковье резко подорожало

Средняя цена квадратного метра в новостройках Московской области за период с сентября 2018 года по февраль 2019-го выросла на 13,4 процента. Об этом говорится в материалах аналитического департамента Ассоциации застройщиков Московской области (есть в редакции «Ленты.ру»).

Ежемесячно показатель рос на 2-4 процента, подсчитали аналитики ассоциации. В результате к началу марта 2019-го средняя стоимость квадратного метра подмосковной первичной недвижимости достигла 81,3 тысячи рублей.

«Средний бюджет покупки квартиры в новостройке в Подмосковье варьируется от 2 до 3,7 миллиона рублей, — охарактеризовал ситуацию директор по продажам ГК «Гранель» Рустам Арсланов. — В проектах с хорошей транспортной доступностью квартиры дороже (...) На стоимость квартир также влияет стадия строительства дома, чем ближе к вводу, тем дороже квадратный метр».

В январе 2019 года аналитики «Мира квартир» составили рейтинг самых дешевых квартир Московской области. По их данным, минимальный бюджет покупки квартиры на территории региона составил тогда 590 тысяч рублей. За такую сумму предлагалось приобрести 20-метровую студию без отделки в одном из жилых комплексов под Чеховом.

В топ-3 дешевых предложений вошли также квартира-студия в строящемся ЖК под Красногорском (600 тысяч рублей) и 50-метровая вторичная квартира в частном доме под Егорьевском (700 тысяч рублей).

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