Названа цена самых дешевых дач в Подмосковье

Самый недорогой дачный дом в Московской области стоит 130 тысяч рублей, свидетельствуют материалы портала «Мир квартир», поступившие в редакцию «Ленты.ру».

По такой цене покупателям предлагается постройка площадью 40 квадратных метров, расположенная на просторном участке в 43 сотки в деревне Шапкино на границе Наро-Фоминского и Красноармейского районов. До ближайшего города — полчаса езды на маршрутке. В доме давно никто не жил, электричества в нем нет. Рядом есть пруд и лес.

Второе место в рейтинге доступных дач занял 35-метровый объект в Воскресенском районе за 150 тысяч рублей. Участок расположен в садовом товариществе и имеет площадь шесть соток. Прилегающий также выставлен на продажу.

По такой же цене можно приобрести шесть соток недалеко от Орехово-Зуево. На участке есть маленький дом-сарай, колодец, туалет, летняя кухня. Проведено электричество. В саду растут яблони, сливы, груши, смородина, малина, облепиха.

В деревне Носово Волоколамского района щитовой домик с дровяной печью продается за 180 тысяч рублей. Здесь есть все, что нужно дачнику: электричество, колодец, туалет, хозяйственный блок, плодовые деревья и кусты. На пятом месте — похожий участок по такой же цене в садовом товариществе в Черноголовке, недалеко от берега Оки.

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Сточки рейтинга с шестую по десятую заняли объекты стоимостью от 190 тысяч до 200 тысяч рублей в разных районах Подмосковья.

«По цене до 200 тысяч можно купить участок, но он будет вдали от столицы, либо с крошечным сарайчиком, либо с домом под снос, — поясняется в обзоре "Мира квартир". — Если же дом пригоден для жизни, то в него не проведено электричество, либо есть другие существенные проблемы. Рассчитаны такие предложения на дачников, готовых бороться с трудностями или строить новый дом».

С 1 января 2019 года в России вступил в силу закон, позволяющий прописываться в дачных домах. При этом порядок признания садовых домов жилыми, а жилых — садовыми был значительно упрощен в конце 2018-го.

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