Россиянам упростили регистрацию на дачах

Российское правительство упростило порядок признания садовых домов жилыми, а жилых — садовыми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление кабинета министров.

Теперь смена статуса объекта недвижимости может быть проведена органами местного самоуправления без соответствующего заключения специальной комиссии. Достаточно передать чиновникам заявление и необходимые бумаги. «Устанавливается уведомительный характер признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на основании исчерпывающего перечня документов», — отмечается в справке к правительственному постановлению.

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До сих пор законодательством была в принципе запрещена регистрация на дачах. С 1 января вступает в силу закон, которым определено, что прописываться в садовых домах можно. Новое постановление кабмина призвано упростить эту процедуру.

Необходимость регистрации по месту жительства, предусмотренная российским законодательством, позволяет хорошо зарабатывать владельцам квартир — некоторые из них фиктивно прописывают граждан в жилых помещениях, получая за это деньги. Так, весной 2018-го крупный скандал разгорелся вокруг квартиры в Екатеринбурге, где зарегистрировали более девяти тысяч человек. Владельца жилья в итоге оштрафовали на несколько сотен тысяч рублей, при этом в СМИ полученный им доход от регистрации мигрантов оценили более чем в десять миллионов рублей.

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