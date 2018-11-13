Жительница Тулы поделилась квартирой с 79 иностранцами и пожалела

Сотрудники тульской полиции выявили квартиру с 79 фиктивно прописанными иностранными гражданами. Об этом сообщается на сайте областного управления МВД.

На своих квадратных метрах мигрантов добровольно зарегистрировала владелица жилища — нигде не работающая 59-летняя горожанка. Установлено, что женщина при этом не предоставила прописанным места для проживания, то есть фактически регистрация была фиктивной.

Собственница квартиры уже дала признательные показания по делу, ей грозит трехлетний тюремный срок или крупный штраф. В полиции проводится проверка, продолжаются мероприятия по выяснению всех обстоятельств ложной регистрации иностранцев.

Весной 2018-го крупный скандал разгорелся вокруг квартиры в Екатеринбурге, где зарегистрировали более девяти тысяч человек. Владельца жилища обвинили в фиктивной постановке на учет иностранных граждан, но он в ходе суда заявил, что все прописанные были его друзьями. По итогам разбирательства мужчину оштрафовали на несколько сотен тысяч рублей, при этом в СМИ полученный им доход от регистрации мигрантов оценили в более чем десять миллионов рублей.

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