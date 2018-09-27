В Москве запретят «резиновые» офисы

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о признании фиктивной постановки на учет мигрантов по юридическому адресу организации, в которой они не работают. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее недействительной была признана регистрация приезжих без фактического проживания в жилых помещениях, уточнения насчет юридических адресов организаций закон не содержал. «Как результат, правоохранительными органами стали фиксироваться случаи появления "резиновых" офисов», — цитирует авторов проекта информагентство.

Документ предлагает уточнить существующую норму, расширив определение фиктивной постановки на учет. В случае его вступления в силу недействительной будет как регистрация мигрантов в жилых помещениях «без их намерения фактически проживать в этом помещении или без намерения принимающей стороны предоставить им это помещение для фактического проживания», так и постановка на учет по адресу организации, где приезжие «не осуществляют трудовую или иную не запрещенную законодательством РФ деятельность».

Согласно опубликованному в конце 2017-го докладу Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, Россия входит в число стран с максимальным числом мигрантов (12 миллионов человек). Лидером по этому показателю названы Соединенные Штаты Америки (49,8 миллиона мигрантов), сопоставимые с Россией цифры зафиксированы в Саудовской Аравии и Германии.

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