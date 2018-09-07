Число гастарбайтеров в России решили сократить

Иностранные работники в России, занятые в сфере строительства, смогут составлять максимум 80 процентов от общего числа сотрудников предприятий. Такое предложение выдвинула вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, передает «Интерфакс».

Чиновница привела данные Росстата, согласно которым в сфере строительства занято 6,3 миллиона человек, значительную долю из которых составляют мигранты. По ее словам, после вступления постановления в силу часть мест должны занять россияне.

Материалы по теме Русская стройка С россиян собрали миллионы и лишили квартир. Кто виноват?

Голикова добавила, что соответствующий проект постановления правительства согласован с ведомствами, поддержан объединениями работников и работодателей и должен вступить в силу с 2019 года.

По данным агенства, ограничение не коснется Москвы, Хабаровского края и Амурской области. Для них допустимая доля участия гастарбайтеров сохранится в размере 100 процентов от общего числа работников на строительном предприятии по штатному расписанию.

Ранее сообщалось, что власти российских регионов начали высылать в КНДР северокорейских рабочих в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН. На начало года в России работали около 35 тысяч граждан Северной Кореи, занятых в сферах строительства, сельского хозяйства и рыбной промышленности. Оставшейся после перечисления налогов суммы им хватало, чтобы прокормить до 13 членов семьи.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru