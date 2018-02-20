Россиянка приютила бездомную иностранку и добилась помощи президента

Жительница Москвы Наталья Чевалкова встретила на улице бездомную уроженку Тирасполя (непризнанная Приднестровская Молдавская Республика) и добилась того, чтобы на ее проблемы обратил внимание президент Молдавии Игорь Додон. Историю о помощи она рассказала на своей странице в Facebook.

17 февраля Чевалкова опубликовала пост с хештегом #непроходитемимо. Она сообщила, что увидела 56-летнюю Татьяну Новикову, сидящую на парапете у Сбербанка на Смоленской улице, напротив здания МИД: у нее было сильно обморожено лицо. Когда они разговорились, бездомная поразила москвичку интеллигентностью и «очень пытливым умом».

Оказалось, что пять лет назад Татьяна приехала из Приднестровья в Санкт-Петербург на заработки. Дома у нее осталась замужняя дочь с внучкой. Молдаванка работала и горничной, и посудомойкой, и продавщицей на цветочном рынке, пока через год у нее не украли деньги, телефон и документы (свидетельство о рождении, паспорт непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, а также заграничный паспорт России для выезда за пределы Молдавии).

В петербургской полиции и управлении ФМС ей посоветовали ехать в молдавское посольство, расположенное в Москве, но там Новикову отправили обратно в Петербург. В Тирасполь без документов она вернуться не смогла и потому жила на улице.

Чевалкова помогла Татьяне найти родственников в социальных сетях и позвонила в посольство Молдавии. Но там ответили, что не знают такой страны, как Приднестровская Молдавская Республика, поэтому сделать ничего не могут. Москвичка попросила пользователей соцсети помочь новой знакомой с теплыми вещами, временным проживанием и восстановлением ее документов. Пост собрал свыше 10 тысяч лайков и перепостов.

Среди комментаторов, предлагавших не только жилье, но и работу, появился президент Молдавии Игорь Додон, который написал: «Взял на контроль. Попробуем помочь». Также он дал поручение советникам, чтобы они разобрались с историей Новиковой. «Если мы не сможем подготовить и помочь с приднестровскими документами, так как у нее есть проблемы с документами, тогда не исключаю вариант, что могу указом президента дать молдавское гражданство», — сказал он позднее в интервью Sputnik.

Пользователи отметили, что успешная акция может положить начало благотворительному фонду, помогающему гастарбайтерам в Москве. «Бомжей не жалко почти никому. Трудовых мигрантов — еще меньшему количеству людей. А ты сказала: Таня — человек, и я буду ее спасать за одно это. И теперь все 6 тысяч облайкавших твой пост людей с гораздо меньшей легкостью пройдут мимо другой такой Тани», — написал один из комментаторов.

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