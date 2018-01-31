В Молдавии спустя неделю обнаружили сбежавшие в Румынию села

Президент Молдавии Игорь Додон потребовал объяснения от властей семи сел, которые без согласования с руководством страны подписали декларацию об объединении с Румынией. Об этом сообщает портал EurAsia Daily в среду, 31 января.

Глава государства велел созвать для обсуждения ситуации Высший совет безопасности и подчеркнул, что осуждает «безразличие, халатность или, возможно, злой умысел» со стороны МВД и Генпрокуратуры страны, в чьи обязанности входит пресечение подобных инцидентов.

Додон считает, что отделение ряда муниципалитетов без уведомления властей страны является результатом популяризации движения унионистов, выступающих за объединение Молдавии и Румынии. «Любые действия, направленные на ликвидацию нашего государства, встретят достойный ответ со стороны граждан Республики Молдавия», — заявил он.

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Как уточняет издание point.md, семь сел Молдавии подписали символический документ о желании объединиться с соседями еще 24 января, во время торжественных мероприятий в честь праздника Малого объединения, который отмечается также и в Румынии. Одно из этих сел уже установило свои экономические и культурные взаимоотношения с населенными пунктами соседнего государства.

Малое объединение, или Объединение Дунайских княжеств происходило с 1858 по 1861 (1862) годы, когда объединялись Валахия и Молдавия без Бессарабии. Историки считают, что это событие дало толчок развитию Румынского государства.

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