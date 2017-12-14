В Молдавии признали исчезновение своего языка

Правительство Молдавии одобрило законопроект, предполагающий замену государственного языка в конституции на румынский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.
Сейчас в конституции страны прописано, что государственным является «молдавский язык, функционирующий на основе латинской графики». Согласно законопроекту, в 13-й статье основного закона Молдавии эту формулировку заменят на «румынский язык».
Ранее конституционный суд признал правомерность таких изменений, указав, что в Декларации о независимости государственный язык Молдавии указан как румынский.
Законопроект разработали представители проевропейской оппозиции и сторонники вхождения Молдавии в состав Румынии. Их поддержала правящая Демократическая партия Молдовы (ДПМ). Против изменений в статью конституции о государственном языке выступил президент Игорь Додон, а также Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ). Они заявили, что этот вопрос необходимо вынести на референдум.
Согласно Лингвистическому энциклопедическому словарю, молдавский язык имеет тот же грамматический строй, что и румынский. Между ними есть лишь незначительные отличия на уровне литературной нормы, фонетики (молдавский язык ближе к разговорному варианту румынского) и лексике (в молдавском много заимствований из русского языка). Ряд лингвистов считает, что молдавский язык является диалектом румынского.
Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!