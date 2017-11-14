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Додон назвал условия вхождения Приднестровья в состав Молдавии

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Игорь Додон
Игорь Додон

Непризнанная Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) в случае вхождения в состав Молдавии сохранит за собой все полномочия. Такое обещание в интервью «Независимой газете» дал президент Молдавии Игорь Додон.

«Неважно, как это будет называться: федерация, автономия и так далее. Важно, чем этот статус будет наполнен. Я считаю, что все полномочия, которые сегодня есть у Приднестровья, ему нужно оставить. Парламент, президент, правительство, флаг. И из приднестровского бюджета мы ни копейки брать не должны. У нас должна быть общая государственность, общая бюджетная, банковская системы, общая внешняя политика», — сказал молдавский лидер.

Додон добавил, что общей должна быть и граница Молдавии и ПМР. При этом, по его словам, армия объединенному государству не нужна. «Для объединения страны есть два предусловия: нейтралитет, признанный международными игроками. И еще одно: мы должны дать Приднестровью право на самоопределение в случае потери Молдавией своей государственности. Хотя я уверен, что после объединения страны с Молдавией уже никогда не будет проунионистской власти (власти, выступающей за вхождение страны в состав Румынии — прим. «Ленты.ру»)», — отметил президент.

В Тирасполе не раз подчеркивали, что не собираются обсуждать вопрос о воссоединении с Кишиневом. В январе президент ПМР Вадим Красносельский отверг предложение Додона о проведении на обоих берегах Днестра референдума о восстановлении единой страны. «У нас в Приднестровье в 2006 году народ высказался за независимость Приднестровья с последующим вхождением его в состав России. Наш народ определился», — указал он.

Конфликт между Кишиневом и ПМР, которая впоследствии провозгласила независимость от Молдавии, начался в 1989 году. Вооруженное противостояние было прекращено Россией в 1992-м.

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