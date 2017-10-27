В Приднестровье придумали способ присоединиться к России

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что республика сможет присоединиться к России после признания международным сообществом ее независимости. Об этом он сказал на встрече с депутатом Госдумы Казбеком Тайсаевым, передает в пятницу, 27 октября, портал «Новости Приднестровья».

«Россия для нас многолика. Она гарант переговорного процесса, миротворец, стратегический партнер, то государство, в отношении которого приднестровский народ высказался однозначно — за воссоединение с великой Родиной — Российской Федерацией — после признания независимости Приднестровской Молдавской Республики», — заявил Красносельский.

Он добавил, что на территории республики проживают 220 тысяч граждан Российской Федерации. Остальные сотни тысяч считают себя соотечественниками.

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2 марта Верховный совет ПМР поддержал законопроект об использовании российского триколора наравне с государственным флагом.

Приднестровье провозгласило независимость в начале 1990-х годов. Россия оказывает республике экономическую помощь (по оценкам экспертов, ежегодная помощь сопоставима с ВВП Приднестровья, составляющим около миллиарда долларов). В то же время принадлежность этой территории к Молдавии Россия до сих пор официально не оспаривала.

В сентябре 2006 года в Приднестровье состоялся референдум, в ходе которого большинство избирателей поддержали присоединение к России.