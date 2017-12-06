Силовые структуры
 
Последние новости
Путин снова пойдет в президенты России
В России резко подорожали помидоры и огурцы
Трое подростков под Петербургом зарубили топором совращавшего их мужчину
Россиянина осудили за обстрел полицейских, захват заложников и побег в платье
В правительстве одобрили выступление россиян под нейтральным флагом
Минфин запретил платить валютой World of Tanks и передал привет 90-м
США спустили на воду эсминец будущего

Богатейшего человека Молдавии заочно арестовали в Москве

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Плахотнюк
Владимир Плахотнюк

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест председателя Демократической партии Молдавии (ДПМ), бизнесмена Владимира Плахотнюка, обвиняемого в покушении на убийство. Об этом в среду, 6 декабря, пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила «Интерфакс».

«По ходатайству следователя в отношении Плахотнюка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно», — сказала она.

Пресс-секретарь уточнила, что решение о заочном аресте было принято еще 30 ноября, «постановление суда об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения обжаловано в апелляционной инстанции Мосгорсуда».

Следственный комитет обвиняет предпринимателя по статье 30 и части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды»). Он объявлен в международный розыск, добавили в суде.

8 апреля стало известно, что в Молдавии задержаны подозреваемые в подготовке покушения на Плахотнюка.

Владимир Плахотнюк — бизнесмен и политик, которого считают самым богатым и влиятельным человеком в Молдавии. Он возглавляет правящую партию, и по утверждениям местных экспертов, является серым кардиналом молдавской политики, контролирующим правящую коалицию проевропейских партий.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Додон пообещал блокировать внесение в конституцию пункта о евроинтеграции
Эксперт назвал заинтересованных в высылке российских дипломатов из Молдавии
В Молдавии задержаны подозреваемые в подготовке покушения на олигарха Плахотнюка
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:00 5 декабря

«Это были 90-е. Я просто жил по тем законам»

Эксклюзивный монолог «новосибирского маньяка». Его обвиняют в убийстве 19 женщин
15:25Сегодня

В подмосковных Химках обстреляли перевозчиков конфет

15:33 5 декабря

Главного криминалиста МВД России заподозрили в мошенничестве

11:47Сегодня

Российский полицейский убил себя и мешавшего ему совершить суицид коллегу

Силовые структуры00:0029 ноября

Капкан для Рамзана

Посланник Кадырова решал вопросы на Украине и похищал бизнесменов в Москве
13:22 2 декабря

Актера из «Интернов» посадили на восемь лет за наркотики

18:31 5 декабря

Подозреваемый в убийстве росгвардейца армавирский стрелок задержан

12:12 1 декабря

Расчлененные тела нашли на заводе под Красноярском

Силовые структуры00:0922 ноября

Решили на троих

Известный питерский художник погиб из-за ревности студентки
14:28Сегодня

В Сочи наркоман зарезал двух женщин из-за порно с его участием

18:49 5 декабря

Татарских борцов с наркотиками осудили за похищение человека и контрабанду

09:58 1 декабря

Проделка с найденным на улице шприцем обошлась мальчику в 40 тысяч рублей

Россия
Смеяться грешно
Кто надрывает животы на концертах Петросяна: беспощадный репортаж из преисподней
Расхитители денег на военные стройки в Арктике получили условные сроки
Дуйте к нам
Россию спасет конопля. Так считают те, кто растит ее профессионально
«Над нами навис перенаселенный Китай»
Кто убивает русскую деревню
Пациентов больницы в Югре заражали гепатитом три года подряд
Похищения жителей Чечни связали с антинаркотическим рейдом
«Оно связано с кровавым наветом на евреев»
Убийство Николая II связали с мистическим культом. Не обошлось без иудеев
Все материалы
Мир
Фельдмаршал-смерть
Утопившего Йемен в крови диктатора убили его же союзники
Реджеп Тайип ЭрдоганВ спину не больно
Россия забыла обиды и взахлеб дружит с Турцией
НАТО захотела расширить сотрудничество с Россией
Рождественская елка в Гватемале убила пять человек
Тотальное счастье
Северная Корея отчаянно пытается выглядеть раем на земле
Кровавая ривьера
Франция отстреливает врагов по всему миру, пока никто не видит
Китайских школьников заставили учиться на улице в мороз
Все материалы
Бывший СССР
Крыша едет: в Киеве задержали Михаила Саакашвили
Политика обвиняют в работе на Кремль, его сторонники дерутся с полицией
Саакашвили объявили в розыск на Украине
Порошенко узрел «руку Москвы» в освобождении Саакашвили
ООН перестанет кормить Донбасс из-за нехватки денег
Пытавшегося вывезти 350 литров алкоголя россиянина задержали в Казахстане
Порошенко послал пранкера в задницу за вопрос о горилке
Башню снесло
Украинские танкисты грозятся намотать ополченцев на гусеницы
Все материалы
Экономика
Свободное падение
Почему пора готовиться к новому глобальному кризису
Минфин запретил платить валютой World of Tanks и передал привет 90-м
«Ашан» возле Кремля заподозрили в продаже запрещенного сыра
Половина «Докторских» колбас оказалась напичкана антибиотиками
В России предложили продавать шампанское всю новогоднюю ночь
Власти открестились от помощи олигархам с возвратом денег в Россию
Starbucks начала «штамповать» новые кофейни каждые 15 часов
Все материалы
Силовые структуры
Последний причал
Мощь и гордость российского флота в 1990-е распилили на куски
«Это были 90-е. Я просто жил по тем законам»
Эксклюзивный монолог «новосибирского маньяка». Его обвиняют в убийстве 19 женщин
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
В подмосковных Химках обстреляли перевозчиков конфет
Российский полицейский убил себя и мешавшего ему совершить суицид коллегу
Богатейшего человека Молдавии заочно арестовали в Москве
Подозреваемый в убийстве росгвардейца армавирский стрелок задержан
Все материалы
Наука и техника
Психическая чистка
Чем закончились попытки нацистов вывести сверхчеловека
Пробила дно
Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
Пуск ракеты «Союз-2.1б»«Вы подарили всей стране праздник. Слава России!»
«Роскосмос» похоронил Восточный и российскую космонавтику
США спустили на воду эсминец будущего
Раскрыт способ есть и худеть
Названа причина прекращения разработки российского «ядерного поезда»
Физические упражнения в городе оказались бесполезными
Все материалы
Спорт
Докатились
Кто виноват в олимпийском позоре России
В правительстве одобрили выступление россиян под нейтральным флагом
В пролете: Россию лишили Олимпиады
Мутко отстранили пожизненно, но спортсмены еще могут поехать в Корею
МОК предложил ФИФА поискать допинг в российском футболе
Украинский футболист посоветовал россиянам сменить пол в случае провала на ЧМ
Украина обвинила Россию в изнасиловании олимпийских ценностей
Олимпийский чемпион Ан согласился выступать под нейтральным флагом
Все материалы
Культура
Ее тело — ее дело
Спайк Ли дебютировал на телеэкранах с сериалом о пансексуальной черной художнице
Девственная Россия
Кавказские девушки и извержения вулканов в объективе одного из лучших фотографов
Что смотреть зимой
Труп Сталина, последние джедаи и цирк уродов: 20 главных кинопремьер сезона
Названы самые популярные клипы в России и в мире
Автор «Хардкора» снимет сериал про союз Николая II с вампирами
Кинокритики признали фильм о гомосексуальной любви лентой года
Россиянин почти год слушал «Тает лед» по пять раз в день
Все материалы
Интернет и СМИ
Японистика всякая
Пытки током, удушье и караоке-мастурбация. Это не ад, а азиатское телевидение
Написавшему упадническое письмо Санте малышу предрекли будущее серийного убийцы
«Мой батя — тот еще весельчак»
Сын «пьяного бати» о водке, безумных выкрутасах и досуге русского человека
Испугавшаяся виртуальной реальности американка схватила собаку за зад
Удирающего по крыше от спецназа Саакашвили превратили в мем
В сети удивились румяному поросенку на шкафчике мальчика Мухаммада
В сети поломали голову над звуковой иллюзией прыгающей электровышки
Все материалы
Ценности
Игра в машинки
Миллионеры поторгуются за BMW Стива Джобса с редким телефоном
Памела Андерсон снялась для своей коллекции нижнего белья
Донателла Версаче обняла дизайнера-антисемита
Эмили Ратаковски посоветовали одеться и найти нормальную работу
Названы самые продаваемые люксовые машины в России
Россияне потратили на автомобили полтора триллиона рублей
Болгары связали огромный шарф на все тело
Все материалы
Путешествия
В Марокко — дымить
Туристы рвутся в африканский рай ради дешевых наркотиков
Грибок и боль
Что угрожает туристам в съемных квартирах
Грузия подсадит туристов на марихуану
Туристы признались в любви к Марокко за его «качественный гашиш»
Курортный остров со страшным названием продадут за биткоины
Полиция задержала индийца со зловонными носками
Работник аэропорта отремонтировал самолет клейкой лентой
Все материалы
Из жизни
Olivia BudgenСила земли
Кто и зачем борется с раком сырыми овощами и кофейными клизмами
Африканский феминизм
Чем живет самая красивая девушка во Вселенной
«Больше всего я боялась инфекций»
История жительницы Санкт-Петербурга, переехавшей в Гану
Отправившуюся на свидание американку нашли мертвой спустя три недели
Найден способ довезти бургеры до дома теплыми
Найдена новая «самая красивая девочка в мире»
Молодая мать приболела и умерла на следующий день
Все материалы
Бык-обогатитель
Все, что нужно знать о первом кроссовере Lamborghini по имени Urus
КуИкс-Революция
Все, что нужно знать о Infiniti QX50 с революционным мотором
Пять метров практичности
Все, что нужно знать о самом большом кроссовере Subaru
Странные автомобили для странных рекордов
Самый узкий в мире электрокар, скоростной туалет и другие
BMW выпустит 800-сильный электрокар с запасом хода 700 километров
В России самую дешевую машину в мире оснастят боковыми стеклами
Ford возродит Mustang из самой знаменитой кинопогони
Все материалы
«Надо сразу прощаться, ведь жизнь проходит»
Квартирный вопрос довел пенсионеров до развода
Вы сняли, вас сняли
Мир охватила эпидемия секс-скандалов из-за арендованных квартир
Панельная романтика
Помните ли вы здания из лучших советских фильмов: тест
Нихао себе
Хибара из китайской глубинки стала лучшим зданием 2017 года
В Набережных Челнах квартиру продали шесть раз вместе с пенсионеркой
Новую программу ипотеки для семей запустят в 2018 году
Жилой дом в Новой Зеландии подбросили на пустырь
Все материалы