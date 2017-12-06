Богатейшего человека Молдавии заочно арестовали в Москве

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест председателя Демократической партии Молдавии (ДПМ), бизнесмена Владимира Плахотнюка, обвиняемого в покушении на убийство. Об этом в среду, 6 декабря, пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила «Интерфакс».

«По ходатайству следователя в отношении Плахотнюка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно», — сказала она.

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Пресс-секретарь уточнила, что решение о заочном аресте было принято еще 30 ноября, «постановление суда об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения обжаловано в апелляционной инстанции Мосгорсуда».

Следственный комитет обвиняет предпринимателя по статье 30 и части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды»). Он объявлен в международный розыск, добавили в суде.

8 апреля стало известно, что в Молдавии задержаны подозреваемые в подготовке покушения на Плахотнюка.

Владимир Плахотнюк — бизнесмен и политик, которого считают самым богатым и влиятельным человеком в Молдавии. Он возглавляет правящую партию, и по утверждениям местных экспертов, является серым кардиналом молдавской политики, контролирующим правящую коалицию проевропейских партий.