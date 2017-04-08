В Молдавии задержаны подозреваемые в подготовке покушения на олигарха Плахотнюка

В Молдавии задержаны подозреваемые в подготовке покушения на лидера правящей Демократической партии Владимира Плахотнюка. Об этом в субботу, 8 апреля, заявил прокурор прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Виталий Бусуйок, передает ТАСС.

«Задержана преступная группа, в которой были граждане Молдавии и Украины. У них изъяты гранатометы, пистолеты, радиостанции, средства камуфляжа и другое снаряжение», — сказал Бусуйок.

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Он добавил, что в интересах следствия не может сообщить всех подробностей, отметив, что задержанным грозит 15 лет тюремного заключения.

Днем ранее глава Нацполиции Украины Сергей Князев сообщил, что силовики предотвратили заказное убийство Плахотнюка. По словам Князева, операция по задержанию членов международной преступной группировки проходила в Киеве и Кишиневе. В Кишиневе задержали исполнителей, а в Киеве — организаторов, передавал телеканал «112 Украина».

Владимир Плахотнюк — бизнесмен и политик, которого считают самым богатым и влиятельным человеком в Молдавии. Он возглавляет правящую партию, и по утверждениям местных экспертов, является серым кардиналом молдавской политики, контролирующим правящую коалицию проевропейских партий.