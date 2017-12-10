Определены самые бедные страны Европы

На Украине сегодня самая низкая зарплата в Европе. Аналитический центр Texty.org.ua изучил, сколько остается у работающего человека в той или иной европейской стране после выплаты налогов.

На Украине средний заработок после налогообложения составляет 190 евро. Немногим лучше в Молдавии (216 евро) и Азербайджане (232 евро). Самая высокая зарплата в Швейцарии (4421 евро), Исландии (3440 евро) и Норвегии (3405 евро).

Россия по показателю средней зарплаты (474 евро) обгоняет 10 европейских стран. Помимо Украины, Молдавии и Азербайджана, РФ опережает Армению, Грузию, Белоруссию, Казахстан, Албанию, Македонию и Сербию.

Как сообщалось ранее, 1 декабря, исследование показало резкий рост цен на продукты питания на Украине. Обычный борщ с начала года стало приготовить дороже на 33 процента.

