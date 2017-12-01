Борщ на Украине резко подорожал

Приготовить борщ на Украине с начала года стало дороже на 33 процента. Об этом рассказал гендиректор украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, сообщает РИА Новости.

Помимо борща увеличились и индексы салатов сельдь под шубой и оливье — на 24 и 26 процентов соответственно. Дорошенко отметил, что подобный рост состоялся даже с учетом того, что доходы украинцев, по утверждению украинских властей, выросли на 20 процентов с начала года.

«Это говорит о том, что мы более 50 процентов наших доходов тратим на продукты питания, фактически имеем такой же уровень жизни как в начале года, то есть наш реальный доход с начала года не изменился», — отметил Дорошенко.

В России цены на традиционные блюда также растут. Ранее Росстат объяснил причину роста цены на оливье.

В середине октября сообщалось, что украинцы наворовали продуктов из магазинов на миллиард гривен (более двух миллиардов рублей).