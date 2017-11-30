Раскрыты расходы россиян на котиков

Сервисы «Яндекс.Маркет »и «Яндекс.Деньги» выяснили, сколько россияне тратят на своих кошек и собак. Результаты исследования имеются в распоряжении «Ленты.ру».

С января по ноябрь 2017 года число покупателей в интернет-магазинах для животных увеличилось в шесть раз по сравнению с таким же периодом прошлого года. Средний чек вырос в 1,4 раза — до 3554 рублей. Больше всего на товары для животных тратят жители Южного федерального округа — 3862 рубля в среднем за раз, а меньше всего — покупатели из Приволжского региона (3447 рублей).

Изображение: Яндекс

Спрос на еду для кошек и собак примерно одинаков, при этом покупки кормов через интернет за отчетный период выросли в 1,3 раза. В октябре средний чек за собачий корм был в 1,6 раза больше, чем за кошачий: первый составил 2660 рублей, второй — 1615 рублей. Сухие корма люди пока покупают гораздо чаще, чем консервы. В октябре самыми популярными марками для собак стали Brit Premium Adult L, GO! Daily Defence Lamb и Royal Canin Maxi Junior. В топ-3 кормов для кошек вошли Royal Canin Sterilised 37, Acana Wild Prairie и 1st Choice Weight Control.

Владельцы собак балуют своих питомцев витаминами значительно чаще, чем кошатники: в среднем они тратят на это 916 рублей по итогам октября против 647 рублей на кошек. Аналогичная ситуация с собачьими игрушками: 750 рублей против 520 рублей на кошачьи. При этом спрос на собачьи игрушки растет быстрее, чем на кошачьи: за последние полгода — рост в 1,4 и 1,2 раза соответственно. Средний чек на покупку миски для своих питомцев составляет 1,5 тысячи рублей — вне зависимости от вида животного.

Материалы по теме Сочный кусь В чем секрет любви интернета к котам

Хозяева собак лучше следят за гигиеной питомцев, чем кошатники: они вдвое чаще интересуются шампунями, средствами по уходу за кожей и шерстью. В среднем за раз покупатели платят за такие товары 730 рублей. В октябре на «Яндекс.Маркете» средний чек за ошейники и шлейки составил 1860 рублей, за лежаки и домики — 2850 рублей, за переноски — 2200 рублей, за одежду и обувь — 1200 рублей.

В исследовании учитывались платежи через «Яндекс.Кассу» и с пластиковых карт «Яндекс.Денег» за январь-ноябрь 2017 и 2016 годов, а также покупки на «Яндекс.Маркете» за последние полгода. Оно приурочено ко Всемирному дню домашних животных.