Пятилетний мальчик в костюме супергероя научился укрощать бродячих котов

Пятилетний Шон Гриффин (Shon Griffin) наряжается в костюмы супергероев и помогает бездомным кошкам в американском городе Филадельфия, штат Пенсильвания. Об этом сообщает издание Metro.

Его тетя Крис Папирник (Kris Papiernik) кормит, лечит и разыскивает хозяев для бездомных кошек, которые живут в округе. Мальчик хотел помочь и продемонстрировал необыкновенное умение ладить с животными.

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В три года Шон сумел справиться с избегающим людей котом по кличке Баг. «Когда Шон стал его кормить, Баг тут же пришел к нему, — рассказывает Папирник. — С тех пор он стал дружелюбным». После этого случая у тети не осталось сомнений в том, что мальчику можно доверить животных.

Шон регулярно приезжает к ней в гости, наряжается супергероем и помогает ухаживать за бездомными кошками. «Он чешет им животики и гладит по голове, — Поразительно, что все эти кошки, которые нас даже близко не подпускают, сразу тянутся к нему. У него, должно быть, есть какая-то волшебная сила, которую они чуют».

В мае сообщалось, что в одной из ветеринарных клиник Дублина (Ирландия) открылась вакансия обнимателя котов, которые попали туда на лечение.