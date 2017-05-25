В Ирландии открылась вакансия обнимателя котов

В одной из ветеринарных клиник Дублина (Ирландия) открылась вакансия обнимателя котов, которые попали туда на лечение. Объявление появилось на сайте учреждения.

Лечебница Just Cat ищет человека, который обожает кошек, способен накормить бездомное животное и испытывает наслаждение от ухода за питомцами. В учреждении работают лишь с кошками. У кандидата на работу должны быть нежные руки, мягкий голос, способность успокоить взволнованного пациента и различать оттенки мяуканья.

Также Just Cat указала, что желающим необходима соответствующая квалификация, предположительно ветеринарное образование.

В апреле 2016-го сообщалось, что на тасманском острове Флиндерс (Австралия) открыли конкурс на вакансию обнимателя осиротевшего детеныша вомбата. Срок предполагаемого трудоустройства составит лишь три дня, в течение которых успешный кандидат должен будет жить на острове, развлекать и ласкать зверька по кличке Дерек.