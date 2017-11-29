В России выросло число скупердяев

Сотрудники консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG) выявили, что россияне стали тратить меньше денег на покупки. Об этом в среду, 29 ноября, сообщает РИА Новости.

«Половина предпочитает копить, а не тратить. А те, кто совершает покупки сегодня, делают это гораздо осмотрительнее, более разборчивы и готовы приложить усилия, чтобы найти лучшее по цене и качеству предложение», — заявил глава экспертной практики по розничной торговле и потребительским товарам в России и СНГ Иван Котов. По его словам, новая поведенческая модель россиян приближается к модели стран Восточной Европы.

По данным исследования, россияне «находятся в постоянном поиске низких цен, а каждый третий из них сокращает свой общий объем расходов».

Также в BCG заявили, что число счастливых покупателей сократилось на 14 процентов. «Подтверждает тренд консервативного и рационального покупательского поведения и тот факт, что покупки перестают быть синонимом счастья: число тех, кому покупка новых вещей помогает почувствовать себя счастливым, сократилось с 60 до 46 процентов в 2013–2017 годах», — отмечается в исследовании компании.