Эксперты авторынка отметили рачительность богатых россиян

Продажи автомобилей стоимостью более 4 миллионов рублей (премиальный и люксовый сегмент) сократились в России с начала 2017 года на 18 процентов. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Как отмечают эксперты агентства, самые состоятельные россияне начали более рационально подходить к выбору автомобиля.

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Более половины (54 процента) проданных в этом году машин стоят меньше миллиона рублей; еще треть (32 процента) — от одного до двух миллионов рублей.

Сегмент самых дорогих автомобилей сократился за 2017 год с 5,3 процента до 4 процентов рынка. Средняя стоимость нового легковой машины в России составила 1,33 миллиона рублей.

В начале ноября сообщалось, что в России увеличился спрос на Maybach и Maserati. В 2017 году самыми активными покупателями люксовых автомобилей стали жители Москвы и Подмосковья, они купили 727 машин данного сегмента (70 процентов продаж). В Санкт-Петербурге купили 81 такую машину, в Краснодарском крае — 34.



