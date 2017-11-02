В России увеличился спрос на Maybach и Maserati

Объем автомобильного люксового рынка в России увеличился на 11 процентов с начала года. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Отмечается, что 40 процентов рынка пришлось на автомобиль Mercedes-Benz Maybach S-Class (продано 463 экземпляров). На втором месте в списке предпочтений богатых россиян оказался Maserati, в нынешнем году ее купили 310 жителей страны. На третьей строчке — Bentley, которую купили 159 раз.

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Далее в рейтинге идут Rolls-Royce (66 проданных машин), Lamborghini (29 машин), Ferrari (22 машин) и Aston Martin (16 машин).

По данным агентства, самыми активными покупателями люксовых автомобилей (70 процентов) являются жители Москвы и Подмосковья, они купили 727 машин данного сегмента. В Санкт-Петербурге дорогие средства передвижения купили 81 раз, а в Краснодарском крае — 34.

9 октября сообщалось, что последний из 99 выпущенных экземпляров люксового внедорожника Mercedes-Maybach G650 Landaulet был продан на аукционе Bonhams за 1,2 миллиона евро.