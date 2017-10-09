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Последний экземпляр внедорожника Mercedes-Maybach продали за 1,2 миллиона евро

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Последний из 99 выпущенных экземпляров люксового внедорожника Mercedes-Maybach G650 Landaulet был продан на аукционе Bonhams за 1,2 миллиона евро. Об этом сообщается на сайте аукциона.

Покупателем стал анонимный коллекционер из Бельгии. Все вырученные средства будут переданы в благотворительную организацию Laureus Sport for Good. Продавцом выступила фирма-производитель — Daimler AG. Торги проходили в бельгийском городе Кнокке-Хейст; начальная цена лота составляла 630 тысяч евро.

Mercedes-Maybach G650 Landaulet стал первым внедорожником под маркой Maybach. Основой для него послужил Mercedes-Benz G-класса.

Машины Mercedes-Benz G-класса производятся с 1979 года. Изначально автомобиль разрабатывался в качестве военного транспортного средства по предложению иранского шаха Мохаммеда Реза Пехлеви, который был акционером компании. Позднее была представлена гражданская версия.

В 2012 году состоялась презентация версии G63 AMG с двигателем мощностью 500 лошадиных сил. До первой «сотни» машина может разогнаться за 5,4 секунды.

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