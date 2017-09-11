Последний Mercedes-Maybach G650 Landaulet уйдет с молотка

Последний из 99 выпущенных автомобилей Mercedes-Maybach G650 Landaulet с двигателем V12 выставили на аукцион Bonhams. Об этом сообщает HighSnobiety.

Все вырученные от продажи внедорожника средства будут пожертвованы в благотворительную организацию Laureus Sport for Good. Начальная стоимость автомобиля составит более 630 тысяч евро.

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Mercedes-Maybach G650 Landaulet стал первым внедорожником Maybach. Он создан из элементов других серийных Mercedes. Например, задняя часть кузова с характерными треугольными окошками заимствована у кабриолета G-класса.

В мае сообщалось, что тюнинговое подразделение AMG немецкого автопроизводителя Mercedes-Benz выпустило ограниченную серию внедорожников G63 в честь своего 50-летия. От стандартной модели машина отличалась цветом кузова — Mauritius Blue. Кроме того, «юбилейные» G63 получили черные колесные арки и декоративные вставки на переднем бампере