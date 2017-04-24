Представитель Mercedes-Benz высмеял китайский автопром в Instagram

Официальный представитель марки Mercedes-Benz Тобиас Мюллер высмеял в своем Instagram представленный на Шанхайском международном автосалоне внедорожник BJ80 PHEV. На пост обратил внимание портал HighSnobiety.

Мюллер выложил фото машины, сопроводив ее комментарием: «Chinese G-Class — copycat» («Китайский G-Class — подражатель») и эмодзи обезьянки.

Материалы по теме Люди в черных Как правильно одеться для автопробега на Gelandewagen Китайская прогрессия Сюрпризы и курьезы Шанхайского международного автосалона

Очевидно, он обратил внимание на необычайную схожесть дизайна кузова автомобиля, представленного китайской государственной корпорацией BAIC (Beijing Automotive Industry Holding Co.), с внешним видом внедорожников G-Class (Gelandewagen), выпускаемых под маркой Mercedes-Benz с 1979 года.

Как сообщил корреспондент «Ленты.ру» в Шанхае, на автосалоне стенд фирмы BAIC находится рядом с экспозицией Mercedes-Benz.

Мероприятие проходит с 21 по 28 апреля. До официального открытия туда пускали, в частности, журналистов.

Внедорожник BJ80 PHEV в настоящее время доступен на внутреннем рынке Китая в комплектации с бензиновым и дизельным двигателем; в будущем планируется выпуск гибридной версии. По данным «Ленты.ру», цена такого внедорожника на китайском рынке — около 280 тысяч юаней (2,3 миллиона рублей). Это приблизительно в пять раз меньше, чем цена оригинального G-Class в КНР.