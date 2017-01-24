Шварценеггер опробовал электрический Gelandewagen

Видео: Kreisel / YouTube

Австрийский стартап Kreisel Electric представил прототип внедорожника с полным электроприводом на базе Mercedes-Benz G-Class (Gelandewagen). Об этом сообщает HypeBeast.

Прототип оснащен двумя электромоторами совокупной мощностью 360 киловатт (482 лошадиные силы) и разгоняется до 100 километров в час за 5,6 секунды. Запас хода на одной зарядке составляет 300 километров. В ходе презентации автомобиль был показан актеру и бывшему губернатору штата Калифорния Арнольду Шварценеггеру, который опробовал машину и благожелательно отозвался о проекте.

«Для меня электрическая версия этого фантастического автомобиля — сбывшаяся мечта. Первая тестовая поездка доставила настоящее удовольствие: Kreisel очень спортивен и использует все преимущества электропривода», — поделился впечатлениями Шварценеггер.

Машина существует в единственном экземпляре, фирма не планирует серийного производства. Как объяснили представители Kreisel Electric, в настоящее время стартап ведет переговоры с партнерами о возможности разработки и серийного выпуска оригинальной модели автомобиля с электроприводом.