Mercedes-Benz AMG выпустил серию машин к 50-летию тюнингового подразделения

Тюнинговое подразделение AMG немецкого автопроизводителя Mercedes-Benz выпустило ограниченную серию внедорожников G63 в честь своего 50-летия. Об этом сообщает Highsnobiety.

От стандартной модели машина отличается цветом кузова — Mauritius Blue. Кроме того, «юбилейные» G63 получили черные колесные арки и декоративные вставки на переднем бампере, а также 20-дюймовые колесные диски. Автомобили будут представлены только на японском рынке, будет выпущено только 50 экземпляров.

На выбор покупателям предложат несколько вариантов отделки интерьера: в темных, кремовых или шоколадных тонах. Стоимость автомобиля из ограниченной серии составит порядка 195 тысяч долларов.

Фото: Mercedes-AMG

Машины Mercedes-Benz G-класса производятся с 1979 года. Изначально автомобиль разрабатывался в качестве военного транспортного средства по предложению иранского шаха Мохаммеда Реза Пехлеви, который был акционером компании. Позднее была представлена гражданская версия.

В 2012 году была представлена версия G63 AMG с двигателем мощностью в 500 лошадиных сил. До первой «сотни» машина может разогнаться за 5,4 секунды.