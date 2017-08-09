Mercedes привезет 750-сильное электрокупе на конкурс элегантности

Компания Mercedes-Benz представила концепт-кар, который покажут на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич (США). Об этом в среду, 9 августа, сообщает The Motor Authority. Премьера автомобиля состоится 17 августа.

По данным издания, на конкурсе покажут открытую версию купе Vision Mercedes-Maybach 6. Автомобиль укомплектован четырьмя электромоторами, которые суммарно могут развивать мощность до 750 лошадиных сил, а на разгон до 100 километров в час у машины уходит порядка 4 секунд.

Видео: Mercedes-Benz / YouTube

Премьера Vision Mercedes-Maybach 6 прошла в прошлом году. У машины было две двери в стиле Крыло чайки, а также проекционный дисплей, который выводит всю необходимую информацию на лобовое стекло.