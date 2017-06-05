Mercedes-Benz показал две новинки для российского рынка

Компания Mercedes-Benz представила две новинки для российского рынка: Mercedes-Benz S-Класса и Mercedes-Maybach S-Класса. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 5 июня.

Презентация прошла в Санкт-Петербурге в историческом здании Манежа кадетского корпуса во время международного экономического форума. Ожидается, что в продаже машины появятся с июля.

Автомобили показали гостям мероприятия в рамках шоу Status Mirrors с использованием кинетического света и зеркальных экранов. Представлял новинку актер Данила Козловский.

Фото: пресс-служба Mercedes-Benz

Мировая премьера седанов представительского класса состоялась весной во время международного автосалона в Шанхае. Mercedes-Benz S-Класса получил новый двигатель объемом 3.0 литра с двойным турбонаддувом, его производительность составляет 362 лошадиных силы. Машина способна самостоятельно перестраиваться между полосами после включения поворотника водителем.