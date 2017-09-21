Немцы выпустят десять 900-сильных «Гелендвагенов»

Немецкое тюнинговое ателье Brabus представило специальную версию автомобиля Mercedes-AMG G65 Gelandewagen — Brabus G900 Rocket. Об этом сообщает Motor Authority.

Двигатель машины форсирован до 900 лошадиных сил. Будет выпущено десять экземпляров этой модификации по цене 880 тысяч долларов за экземпляр. Часть панелей кузова машины выполнены из углепластика. Технические подробности автомобиля не раскрываются.

Фото: Brabus

Ранее на Франкфуртском автосалоне фирма показала 900-сильную версию Mercedes-AMG S65 Cabrio — Brabus S65 Rocket 900. Машина разгоняется до 100 километров в час за 3,9 секунды. Максимальная скорость ограничена 300 километров в час; по данным фирмы при снятии ограничителя автомобиль способен разогнаться до 350 километров в час.

Фирма Brabus базируется в городе Ботроп (Германия), занимается моторным и кузовным тюнингом автомобилей концерна Daimler

— Mercedes-Benz, Smart и Maybach.

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Машины Mercedes-Benz G-класса производятся с 1979 года. Изначально автомобиль разрабатывался в качестве военного транспортного средства по предложению иранского шаха Мохаммеда Реза Пехлеви, который был акционером компании. Позднее была представлена гражданская версия.

В 2012 году была представлена версия G63 AMG с двигателем мощностью в 500 лошадиных сил. До первой «сотни» машина может разогнаться за 5,4 секунды.