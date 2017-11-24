Lada вновь полюбилась россиянам

Автомобильный бренд Lada попал в десятку любимых у жителей России в категории «Автомобили». Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Это произошло впервые за 9 лет исследований, проводимых маркетинговой компанией OMI (Online Market Intelligence). Первое место в автомобильном топе рейтинга «Любимые бренды россиян» седьмой раз подряд заняла марка BMW. Lada вошла в список на девятой позиции, обогнав Volkswagen, но уступив Hyundai. Также россияне признались в любви к Toyota, Mercedes-Benz, Audi, Ford, Nissan и Kia.

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В опросе приняли участие имеющие в личном пользовании автомобили мужчины и женщины в возрасте от 18 до 55 лет со средними и выше доходами, проживающие в городах с населением от одного миллиона человек.

Ранее сообщалось, что продажи отечественных автомобилей в Северо-Кавказском федеральном округе за первые три квартала 2017 года упали на 17 процентов. Тем не менее по абсолютному объему продаж самыми популярными среди покупателей региона остаются три модели Lada — Vesta, Granta и Priora.