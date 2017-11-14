Кавказцы разочаровались в отечественном автопроме

Аналитическое агентство «Автостат Инфо» опубликовало данные по продажам легковых автомобилей в Северо-Кавказском федеральном округе за первые три квартала 2017 года.

Согласно статистике, жители округа приобрели 18 740 машин иностранных брендов, что на 21 процент больше показателя за аналогичный период прошлого года. Продажи отечественных авто упали на 17 процентов и составили 15 847 единиц.

Тем не менее по абсолютному объему продаж самыми популярными среди покупателей региона остаются три модели Lada — Vesta, Granta и Priora. Однако реализация двух последних сократилась за три квартала 2017 года на 21,1 и 53 процента соответственно. В целом продажи марки сократились на 16,8 процента.

Аналитики зафиксировали в регионе рост продаж Hyundai на 22 процента (4111 автомобилей) и Volkswagen на 4,5 процента (1571 автомобиль). Также отмечается рекордный результат KIA — 104-процентный рост продаж с 1517 до 3099 машин.

Ранее в этом месяце сообщалось об увеличении спроса в целом по России на автомобили марок Maybach и Maserati.