Россияне потратили на покупку внедорожников 720 миллиардов рублей

Жители России потратили с января по сентябрь 2017 года на приобретение внедорожников 720,4 миллиарда рублей. Такую статистику приводит «Автостат Инфо».

По объему затрат на приобретение лидирует Toyota RAV4 (около 39 миллиардов рублей за 24 170 автомобилей). На втором месте кроссовер Hyundai Creta (37 миллиардов рублей, уплаченных за 36033 машины). Также в список вошли 18 083 кроссовера Volkswagen Tiguan (29,2 миллиарда рублей) и 8913 внедорожников Toyota Land Cruiser (26,5 миллиарда рублей). Замыкают список самых продаваемых внедорожников и кроссоверов KIA Sportage (26,2 миллиарда рублей за проданные 17 554 авто), Renault Duster (24,3 миллиарда рублей за 29 129 машин), а также Lexus LX (22,5 миллиарда рублей, 3612 единиц) и Renault Kaptur (22,5 миллиарда рублей, 21 947 единиц).

Ранее в ноябре сообщалось об 11-процентном увеличении объема рынка люксовых автомобилей в России. Отмечалось, что 40 процентов рынка пришлось на автомобиль Mercedes-Benz Maybach S-Class (продано 463 экземпляра). На втором месте в списке предпочтений богатых россиян оказался Maserati, в нынешнем году его приобрели 310 жителей страны. На третьей строчке — Bentley, которую купили 159 раз.