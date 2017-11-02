Молодым россиянам предложат компактный BMW за три миллиона рублей

Немецкий автопроизводитель BMW объявил цены на модель Х2, продажи которой в России начнутся в марте 2018 года. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 2 ноября.

Как указывает фирма, новинка рассчитана на «активных молодых людей, которые ценят индивидуальность, настоящее удовольствие за рулем и утонченный стиль». Автомобиль будет доступен с линейкой бензиновых двигателей мощностью от 140 до 192 лошадиных сил либо со 150-сильным дизелем. Варианты с автоматической трансмиссией дополнительно оснащаются опциональными лепестками переключения передач, расположенными на спортивном рулевом колесе.

«BMW X2 олицетворяет уникальную концепцию современного динамичного транспортного средства и привносит новое видение BMW в сегмент компактных городских автомобилей», — подчеркнул старший вице-президент BMW Group по дизайну Эдриан ван Хойдонк.

Машина будет до конца 2018 года доступна в шести модификациях; цена — от 2,25 миллиона рублей в базовой версии X2 sDrive20i Base и от 2,95 миллиона рублей в топовой комплектации X2 xDrive20d M Sport X.