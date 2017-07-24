BMW отпразднует 40-летие 7-й серии спецверсией

Немецкая автомобилестроительная компания BMW отметит 40-летний юбилей своей 7-й серии выпуском специальной версии 7-Series Edition 40 Jahre на базе текущей модели шестого поколения. Об этом сообщает Motor Authority.

Автомобиль будет выпущен ограниченным тиражом в 200 экземпляров. В отделке салона будут использованы дорогие материалы, включая эвкалиптовое дерево и кожа мериноса. Чехлы на сиденья сотканы вручную, поверхности панелей покрыты рояльным лаком. Клиенты смогут выбрать один из двух цветов кузова: серебристо-матовый Frozen Silver или более традиционный темно-синий Petrol Mica. Автомобиль будет оснащаться спортивными легкосплавными 20-дюймовыми колесными дисками.

О цене автомобиля и доступности его на российском рынке не сообщается.

BMW 7, или 7-я серия BMW, — автомобили класса люкс. Начиная с 1977 года было выпущено шесть поколений этой серии. В 2015 году в Женевском автосалоне компания BMW представила новую BMW 7 в кузове G11. Основной тип кузова — седан, хотя в ограниченных количествах выпускались также универсалы и лимузины. Согласно данным за первые пять месяцев 2017 года BMW 7-й серии занимает второе место по популярности в люксовом сегменте российского авторынка (продан 481 автомобиль на сумму 2,97 миллиарда рублей)