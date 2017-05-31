Новый арт-кар BMW создала Цао Фэй

В музее Minsheng в Пекине состоялась мировая премьера нового арт-кара BMW. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 31 мая. Разработкой дизайна занималась китайская художница Цао Фэй.

Ее проект стал отражением скорости происходящих в Китае изменений, традиций и взгляда в будущее. Работу составляют три компонента: видео, фокусирующееся на одухотворенном путешественнике во времени, элементы дополненной реальности и сам гоночный автомобиль BMW M6 GT3 угольно-черного оттенка.

Фото: пресс-служба BMW 1 /5

«Цао Фэй выбрала беспрецедентный иммерсивный подход, предоставляя зрителям возможность взаимодействовать с художественным произведением с помощью передовых технологий», — сказал член Совета директоров BMW Ян Робертсон.

«Для меня свет — отражение мысли. Так как скорость мысли не может быть измерена, восемнадцатый арт-кар ставит под вопрос существование границ человеческого разума», — прокомментировала художница и добавила, что мир вступает в новую эру, «где мозг непосредственно управляет объектами и где мысли могут передаваться, например, на уровне автоматических операций и искусственного интеллекта».

Начало коллекции BMW Art Car было положено в 1975 году, в нее вошли автомобили, дизайн которых разрабатывали известные художники, в том числе Фрэнк Стелла, Рой Лихтенштейн, Энди Уорхол, Роберт Раушенберг и Дэвид Хокни.