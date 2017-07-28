Электрический «Спагетти-кар» BMW продали за 100 тысяч евро

Расписанный основателями авангардного журнала Toilet Paper Маурицио Каттеланом и Пьерпаоло Феррари электромобиль BMW i3 был продан на благотворительных торгах в Сен-Тропе (Франция). Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 28 июля.

Аукцион прошел в рамках четвертого ежегодного гала-ужина Фонда Леонардо Ди Каприо (LDF), занимающегося защитой дикой природы. Автомобиль был куплен швейцарским коллекционером за 100 тысяч евро.

Почетным гостем мероприятия стала мэр Парижа Анн Идальго. В аукционе в том числе приняли участие князь Монако Альбер II, Кейт Бланшетт, Марион Котийяр, Филипп Кусто, Пенелопа Крус, Том Хэнкс, Кейт Хадсон, Джаред Лето, Эмма Стоун, Ума Турман, Кейт Уинслет.

«Пожертвование уникальной работы Маурицио Каттелана и Пьерпаоло Феррари для ежегодного благотворительного гала-ужина фонда в Сен-Тропе еще раз подчеркивает главные принципы баварского концерна: смелость, новаторство, ответственный подход и полную свободу творчества», — прокомментировал событие генеральный директор BMW Group France Винсент Салимон.

Автомобиль был выпущен в 2016 году BMW Group и авангардным итальянским журналом Toilet Paper в честь открытия 47-го фестиваля фотографии Rencontres d'Arles во французском Арле. Для оформления BMW i3 было использовано изображение знаменитого итальянского блюда крупным планом. Электромобиль не является официальным арт-каром BMW, поэтому дизайн Маурицио Кателлана, по замыслу самого художника, должны были уничтожить вскоре после окончания фестиваля. Однако позже было решено передать «спагетти-кар» в дар фонду Леонардо Ди Каприо.