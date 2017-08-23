BMW представил 600-сильный седан M5

Немецкая автомобилестроительная компания BMW официально представила новый седан — M5. Об этом сообщает Highsnobiety.

Машина получила 4,4-литровый двигатель V8 мощностью до 600 лошадиных сил. Максимальная скорость седана составляет 250 километров в час, а если снять ограничители — 305 километров в час. Первую «сотню» машина набирает за 3,4 секунды.

Новый М5 оснащается цифровой панелью приборов. У машины есть несколько режимов управляющей электроники: Efficient, Comfort, Sport и Sport Plus.

В базовой комплектации автомобиль оснащен 19-дюймовыми дисками, более продвинутая модификация подразумевает наличие карбон-керамических тормозов и 20-дюймовых дисков. Сначала М5 появится на немецком рынке, заказы на него начнут принимать в сентябре. Стоимость седана — 117,9 тысячи евро.