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Россияне накупили элитных автомобилей на 45 миллиардов рублей

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Жители России за десять месяцев купили автомобили класса люкс на сумму в размере 45 миллиардов рублей. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что в частности, в октябре россияне потратили на дорогие машины 4,4 миллиарда рублей. Первое место по популярности в данном сегменте занимает модель Mercedes-Benz S-класса. Всего за десять месяцев таких машин было продано 217 штук на 1,8 миллиарда рублей. Вторую строчку получил BMW 7 (138 автомобилей было продано за 813,4 миллиона рублей).

«Тройку» замкнул Cadillac XTS. Также в топ вошли Porsche Panamera, Audi A5 и Audi A6.

Ранее сообщалось, что продажи автомобилей стоимостью более четырех миллионов рублей (премиальный и люксовый сегмент) сократились в России с начала 2017 года на 18 процентов. Более половины (54 процента) проданных в этом году машин стоят меньше миллиона рублей; еще треть (32 процента) — от одного до двух миллионов рублей.

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