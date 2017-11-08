Кошка премьер-министра Новой Зеландии погибла под колесами машины

Кошка премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн погибла под колесами машины неподалеку от дома хозяйки. Об этом в среду, 8 ноября, сообщает издание New Zealand Herald.

После инцидента животное отвезли в ветеринарную клинику, но врачи уже ничем не смогли ему помочь и констатировали его смерть.

Питомца политика звали Паддлз. Ее шутливо называли «первой кошкой» страны. Она была звездой соцсетей: от лица кошки вели аккаунт в Instagram и в Twitter. Ардерн утверждала, что не знает, кто писал в Twitter от имени ее питомца.

После гибели Паддлз в соцсетях появились сотни комментариев скорбящих поклонников кошки. Некоторые пользователи даже попросили устроить для кошки похороны с государственными почестями.

В свою очередь, премьер-министр выложила на своей странице в Instagram пост с рисунком Паддлз и словами прощания: «Каждый, кто когда-нибудь терял своего питомца, знает, как нам грустно. Мы очень любили Паддлз, да и не только мы».

37-летняя Джасинда Ардерн занимает пост премьер-министра Новой Зеландии с конца октября. Она является самым молодым политиком, когда-либо занимавшим эту должность.