Счетная палата оценила обвал доходов россиян

Реальные располагаемые денежные доходы россиян в январе — октябре нынешнего года сократились на 1,3 процента по сравнению с уровнем 2016 года. Об этом заявила председатель Счетной палаты Татьяна Голикова, сообщает Rambler News Service.

Это в 4,3 раза меньше, чем за аналогичный период 2016 года, отметила она. Реальная зарплата в январе — октябре выросла на 3 процента, добавила Голикова.

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В третьем квартале экономика России выросла на 1,8 процента. По прогнозу Счетной палаты, в 2017 году ВВП страны увеличится на 2,1 процента.

21 ноября Росстат сообщил, что среднемесячная зарплата в России в октябре составила 38 275 рублей. «По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, она выросла на 7,1 процента, в январе — октябре 2017 года — на 7 процентов», — говорится в докладе ведомства.

По данным международного рейтингового агентства Fitch, в 2013-2016 годах средняя зарплата граждан с учетом паритета покупательной способности, который учитывает разницу в ценах в России и за рубежом, упала на 6,5 процента, до 1451 доллара.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что для восстановления потерь реальных доходов граждан, которые произошли в 2014-2015 годах, потребуется несколько лет.