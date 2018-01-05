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В Молдавии запретят российские новости против воли президента

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Конституционный суд (КС) Молдавии нашел способ утвердить закон о запрете трансляции новостей и информационно-аналитических передач из России, дважды отклоненный президентом. Об этом в пятницу, 5 января, сообщает РИА Новости.

Суд постановил, что принять это решение может спикер парламента или премьер, наделенные полномочиями временно исполнять обязанности главы государства. Для этого президента Игоря Додона снова отстранят от должности.

Закон по борьбе с иностранной пропагандой был принят парламентом в конце декабря 2017 года. Он запрещает трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

Додон дважды отклонил его и обратился в КС по поводу конституционности его положений. При этом, согласно закону Молдавии, он обязан утвердить этот документ в том случае, если парламент принимает его дважды.

Ранее в КС с просьбой назначить временно исполняющего обязанности главы государства обратился Сергей Сырбу, депутат от имеющей парламентское большинство фракции Демократической партии. Он напомнил, что в октябре 2017 года КС разрешил спикеру парламента Андриану Канду подписать указ о назначении министром обороны Евгения Стурзу после отказа президента.

2 января 2018 года Конституционный суд приостановил полномочия Додона ради того, чтобы назначить нового главу МИД и шесть членов правительства. Исполнять обязанности главы государства для принятия этих решений будет председатель парламента Молдавии Андриан Канду.

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